PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE – La pluie est attendue vers mi-octobre

La saison estivale approche. Les paysans attendent impatiemment la pluie pour commencer à cultiver. Les premières gouttes de pluie, pour eux, donnent le coup d’envoi de la saison des cultures. Des préparations préalables devraient être faites pour cela. Justement, la météo Madagascar fait savoir que » la première pluie est attendue vers mi-octobre ou la fin de ce mois-ci », selon un responsable auprès de cette entité. Les agriculteurs ainsi que les paysans devraient donc essayer de réunir tout ce qui est nécessaire à leurs activités. » Les prévisions concernant la pluie pour toute la saison ne sont pas encore connues totalement », continue le responsable. Le début des précipitations variera selon les endroits. Il faut donc attendre un peu pour avoir plus de précisions dans les prévisions. Comme à l’accoutumé, la prudence est recommandée durant la saison pluvieuse. La préparation des graines et des jeunes plants ainsi que le choix des engrais et la préparation des terres sont les plus indispensables avant la venue de la pluie.

Difficulté

Les concernés sont en difficulté dans l’assemblage de ces produits importants dans l’agriculture. » Le prix de chaque produit agricole n’est plus stable depuis des années. Si nous avons acheté des graines de haricots à 4.000 ariary, à l’approche de la saison de culture, il pourrait augmenter jusqu’à 6.000 ariary voire 8.000 ariary, selon les typologies. À 4.000 ariary, c’est déjà inaccessible », explique une paysanne d’Ambohi-manambola, hier, auprès du marché d’Anosibe. À part les graines, le prix des engrais n’a pas cessé d’augmenter. Les paysans ont dernièrement procédé aux inscriptions de leurs enfants dans les écoles. « La saison de la culture va commencer, les budgets sont limités. Nous allons devoir emprunter auprès des organismes de micro finance pour assurer un meilleur rendement à nos activités. Le prix de toute chose augmente de jour en jour », s’attriste encore une fois la paysanne. Face à l’inflation actuelle, les paysans souffrent davantage. Car le prix des intrants agricoles comme les engrais chimiques, pratiqué sur le marché, est en fonction de celui affiché par les fournisseurs.

La météo prévoit un temps froid pour ce jour

Nous entrons progressivement dans la saison des pluies ou l’été. Un temps plus fragile est attendu pour ce jour. Nous ne sommes pas encore en été même si de la pluie est prévue prochainement. Le climat va changer très vite pour ces quelques jours à venir. Une augmentation de température est attendue pour ce jeudi ou vendredi.