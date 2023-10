NORMES INTERNATIONALES – Le blanchiment d’argent à bannir

Un communiqué qui équivaut à un appel urgent. Le Groupement des entreprises de Madagascar, GEM, alerte « sur l’intégration imminente de Madagascar dans la « liste grise » du (Groupe d’Action financière), GAFI. Selon le GEM,» le pays avait jusqu’à fin septembre 2023 avant de basculer dans la liste grise du GAFI. La Grande île est depuis 2018 en risque « suivi renforcé » qui correspond au niveau de risque précédent la « liste grise», indique-t-il. «Etre placé sur la liste grise mettrait en péril la crédibilité du pays sur la scène internationale, décourageant ainsi les investisseurs nationaux et étrangers. Cette situation porterait atteinte à notre réputation en matière de bonne gouvernance économique et financière. Par conséquent, cela aurait pour effet d’entraver sérieusement notre développement économique en dissuadant les flux d’investissements essentiels pour la croissance du pays», souligne le GEM sur un accent empreint d’inquiétude et d’angoisse. D’autant que l’atmosphère politique assez lourde risque aussi d’étouffer l’amorce de la relance des activités économiques, laminées par la crise sanitaire de 2020 – 2O21. Le GEM tient alors à attirer l’attention des hautes autorités politiques sur l’urgence absolue de faire adopter sans délai l’avant-projet de Loi contre le blanchiment de capitaux.

La révision de l’actuelle loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est impérative pour assurer la conformité aux 40 recommandations du GAFI qui sont les standards de normes internationales en matière de lutte contre les blanchiments de capitaux et financement du terrorisme, indique le GEM. Madagascar mérite un environnement économique sain et une transparence financière exemplaire, propice à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions entrepreneuriales, estime ce Groupement. Il reste à savoir si les députés et les sénateurs auront le temps de s’en occuper. Ils auront déjà l’esprit ailleurs durant la prochaine session ordinaire. Alors que le sujet a toute son importance. Sachant que le GAFI est l’organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu’elles causent à la société. Moins connu que les bailleurs de fonds traditionnels, le GAFI a sa place dans le monde des finances. Une mauvaise notation de sa part peut susciter la curiosité des autres partenaires financiers.