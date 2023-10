MACROÉCONOMIE – La cinquième revue de la FEC prévue pour novembre

Les techniciens du Fonds monétaire international et ceux du ministère de l’Économie et des finances se donnent rendez-vous au mois de novembre prochain pour la cinquième revue de la Facilité Élargie de Crédit (FEC). Une rencontre serait en effet prévue entre le 13 et le 24 novembre prochain pour effectuer la revue, en présentiel, se fiant au calendrier établi par les parties prenantes, à savoir le Fonds monétaire international et le gouvernement malgache par le biais du ministère de l’Économie et des finances. Des travaux qui permettront entre autres, de faire un état des lieux des avancements de la Grande île en termes de bonne gouvernance, notamment la bonne gestion des fonds publics et l’acquittement de certaines dettes qui pesaient sur le dos de l’État, mais aussi l’avancement de la relance de plusieurs secteurs clés pour ne mentionner que la gestion de la société nationale d’eau et d’électricité (Jirama). Une situation qui avait bénéficié d’un marquage serré de la part des techniciens du Fonds monétaire international, l’institution qui dispense ces facilités élargies de crédit, mais aussi à l’échelle nationale des autorités du MEF lors de la quatrième tranche de la Facilité élargie de crédit. Des réunions préparatoires se sont déjà déroulées en amont quelques semaines auparavant par le biais de visioconférences entre les parties prenantes. À l’heure actuelle, malgré les prévisions qui ont déjà pris une large marge de manœuvre vis-à-vis des projections en second semestre, la conjoncture politique actuelle reste tendue. Avec les récentes manifestations et tensions à l’approche des élections, plusieurs facteurs pourraient altérer les projections, déjà en proie à des « situations à haut risque » comme l’a sciemment indiqué la revue de milieu d’année 2023 du MEF.