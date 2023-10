JUDO – MONDIAUX JUNIORS – Laura et Lova en lice au Portugal

Madagascar aura deux représentants aux championnats du monde juniors de judo au Portugal. Le sommet mondial s’étalera du 3 au 7 octobre. La délégation malgache, composée du judoka Lova Mahaisoa Randriana­siolo et du technicien japonais, Tomokazu, a quitté le pays, dimanche. Pour rappel, Lova Mahaisoa Randria­nasiolo est médaillé de bronze aux championnats d’Afrique juniors en 2022 et médaillé d’or de la XIe édition des Jeux des îles, dans la catégorie des -73kg. La championne d’Afrique des seniors et juniors, Laura Aina Rasoanaivo Razafy est, quant à elle, à Toulouse depuis quelques semaines. La troisième combattante, Natacha Razafindrakalo dans la catégorie des -48kg, médaillée de bronze aux championnats d’Afrique juniors 2022 et médaillée d’or aux Jeux des îles, n’a pas pu faire le déplacement en raison du refus de son visa. Laura reste la favorite de sa catégorie étant le numéro 1 mondial, créditée de 600 points. Sa principale rivale, l’Allemande Bock Samira qui compte pour sa part 397 points, est, elle aussi, de la partie. La quête du ticket olympique se poursuit pour la médaillée d’or des Jeux de la Francophonie et des Jeux des îles. Elle est classée 45e mondial chez les seniors et troisième dans le continent avec 1070 points. La Tuni­sienne Nihel Candolsi, classée 36e mondial, et l’Angolaise Niangi Maria, au 43e rang, occupent respectivement la première et la seconde place en Afrique. Après ce sommet mondial, Laura va encore disputer le Slam de Tokyo en décembre et le Slam de Paris en février.