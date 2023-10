JOURNÉE DE LA MER – La pratique de la convention Marpol à l’honneur

Chaque dernière semaine de septembre, l’Organisation maritime internationale et ses États membres célèbrent la Journée mondiale de la mer. Cette fois-ci, l’accent a été mis sur la prévention de la pollution du milieu marin par les navires.

L’Organisation maritime internationale (OMI) et ses États membres célèbrent la Journée mondiale de la mer, la dernière semaine du mois de septembre. C’est l’occasion de faire connaître à un large public les objectifs et les réalisations de l’Organisation, mais aussi de le sensibiliser davantage sur le rôle vital que joue le secteur maritime dans la vie de tout un chacun. À Madagascar, la célébration de cette date est associée à celle de la Journée mondiale des gens de la mer à travers divers évènements, du 28 au 30 septembre, et surtout, au 50e anniversaire de l’adoption de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, connue par l’appellation Marpol, le 2 novembre 1973. À cette occasion, une forte délégation du ministère du Transport et de la météorologie, conduite par le ministre alery Livah Ndriamihaja Andrianatrehina, s’est déplacée à Antsiranana. La présence du personnel de l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), venant des régions de Madagascar, a été aussi remarquée. Depuis 2011, deux journées sont ainsi consacrées, chaque année, à ces célébrations jumelées. Cependant, cette année, la capitale du Nord a abrité, pendant trois jours, des événements exceptionnels, initiés par l’APMF. Selon les explications du directeur général de l’APMF, le capitaine de vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina, la ville d’Antsiranana a été choisie parce que la célébration internationale n’y a pas eu lieu depuis longtemps. En outre, la région possède des éléments indispensables qui composent le transport maritime pour ne citer que la réparation navale, la base de la marine nationale, de nombreux marins… À cela s’ajoutent également les visions et les projets qui devraient y être réalisés, notamment l’agrandissement et l’extension du port ainsi que la transformation de l’ancien port Jasmin en port de plaisance. La Convention internationale Marpol est le principal traité mondial pour prévenir la pollution du milieu marin par les navires, qu’elle soit d’origine intentionnelle, opérationnelle ou accidentelle. Pour marquer l’engagement de l’OMI en faveur des objectifs de ce traité historique, le thème de la Journée mondiale de la mer 2023 a été « Marpol à 50 ans – Notre engagement continue ».

Histoire

Grâce à une série de conférences qui se sont tenues à l’Hôtel de la Poste, tout a été aussi axé sur les marées noires en mer. Le thème a reflété la longue histoire de l’organisation en matière de protection de l’environnement contre les incidences des transports maritimes, par le biais d’un cadre réglementaire solide, et a souligné son engagement permanent dans ce travail important. Le thème choisi met aussi en lumière la Convention internationale pour la prévention de la pollution maritime par les navires.

Un métier à risque

Dans le quotidien, les gens de la mer ou marins passent beaucoup de temps en mer et constituent une grande partie de la solution lorsqu’il s’agit de protéger le milieu marin. Pourtant, ils travaillent pendant plusieurs mois voire une année en mer, très loin de leurs familles, et vivent difficilement. Ils ont été présents à la célébration, mais ils ont déclaré qu’ils sont « mal aimés». Certains d’entre eux ont perdu la vie au cours d’un naufrage ou d’un acte de piraterie…. Certes, une stèle a été inaugurée « à la mémoire des péris en mer », mais est-ce suffisant ? À part les risques que représente le métier, les gens de la mer doivent aussi s’adapter à des conditions de travail difficiles, voire dangereuses. Ils estiment que leurs droits ne sont pas respectés. La célébration de la Journée mondiale de la mer et des gens de la mer ont été pour eux, une opportunité pour exprimer leur attente. Quoi qu’il en soit, des activités culturelles, sportives et opérationnelles ont marqué ces trois journées de célébration qui se sont déroulées en salle, en ville et sur la plage de Ramena. Tout a débuté par une messe œcuménique à la cathédrale catholique, suivie d’une série de conférences-débats, d’une visite de la Secren, de la Bana, de l’IST et du port. Il y a également l’exposition, accompagnée de diverses animations et de spectacles, organisés sur la Place Musique. Tout cela, en présence des autorités locales, conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. La fête s’est terminée à Ramena, le dernier jour consacré à la finale du tournoi de beach volley, et à divers jeux comme la course de « gony », ainsi qu’à la remise de coupes et de trophées aux meilleurs.