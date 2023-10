GESTION DES URGENCES – La résilience face aux chocs climatiques à améliorer

La gestion de risques de catastrophes naturelles est une urgence. Madagascar entrera prochainement dans la période des pluies propice aux cyclones et aux risques de catastrophes naturelles. Un atelier d’échange d’expériences et de partage des bonnes pratiques dans la mise en œuvre du Programme africain pour le financement des risques de catastrophe (ADRiFi) se tient en ce moment au Novotel Ivandry. Cet atelier a commencé hier et prendra fin vendredi prochain. Le but est de capitaliser et de partager les acquis et les expériences après les quatre années de mise en œuvre du programme. Sachant que celui-ci a débuté en 2019. L’atelier a vu la présence des délégations du Mozambique et du Malawi avec la Banque africaine de développement (BAD). » Madagascar a des bonnes pratiques et des leçons apprises en matière d’aide et de renforcement de la résilience des communautés vulnérables aux aléas climatiques grâce à ce programme. Une bonne expérience durant la gestion du cyclone Freddy. C’est la raison pour laquelle Madagascar a été choisi comme pays hôte de cet atelier », explique un responsable de la Cellule de prévention et d’appui à la gestion des urgences auprès de la Primature (CPGU). Le plus grand objectif est de pouvoir passer la saison cyclonique et ne pas revivre les situations de l’année dernière avec le cyclone Freddy. La bonne gestion des indemnités d’assurances obtenues de l’ARC est un avantage pour le pays qui accueille cet atelier.