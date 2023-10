« FIRST GLOBAL CHALLENGE 2023 » – L’équipe Robotiako prête pour la compétition

La Team Madagascar « Robotiako » est actuellement prête à représenter fièrement Madagascar lors du prestigieux First Global Challenge qui se tiendra à Singapour du 7 au 10 octobre. Cette compétition internationale, en sa 7e édition cette année, a pour thème « Hydrogène Horizon ». Avec une grande excitation, Robotiako prendra son envol ce mercredi 4 octobre pour présenter son robot nommé « Vy Kinga » lors de cette compétition technologique d’envergure. Les détails sur les pays avec lesquels Madagascar fera équipe seront révélés à leur arrivée sur place. Le First Global Challenge n’est pas uniquement une compétition axée sur la fabrication de robots, c’est aussi un test de la capacité des équipes à relever quatorze défis variés, tels que le « team meetup », le « picture perfect», le « kit capture », et bien d’autres encore. À Singapour, l’accent sera mis sur la robotique et sur la capacité des équipes à collaborer et à former des alliances entre les nations, en utilisant leurs robots pour atteindre des objectifs spécifiques sur le terrain de jeu. « C’est un défi stimulant qui mettra à l’épreuve nos compétences en robotique et notre capacité à travailler en équipe avec d’autres pays pour atteindre des objectifs communs », souligne Grace Hafaliana Gloria, membre de l’équipe.