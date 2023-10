FACULTÉ DE MÉDECINE – Échange entre universités de Canada et de Mahajanga

Visite d’échange entre les étudiantes des Facultés de médecine de l’Université de Laval au Canada et de celle de Mahajanga, la semaine passée, à l’Immeuble Kakal à Mahajanga-be. La rencontre a été axée sur une convention de stage entre les deux universités. Jeanine Aurélia Rambinintsoa, étudiante de Mahajanga, bénéficiera d’un stage de deux mois au Canada. Elle sera prise en charge par l’Université de Laval. En échange, deux étudiantes canadiennes, Laetitia Duruisseau et Claudelle Bilodeau, réaliseront un stage au Centre hospitalier universitaire d’Androva et dans des Centres de santé de base de Mahajanga. La présidence de l’Univer­sité de Mahajanga était dirigée par le doyen de la Faculté de médecine, le Dr Rivo Solotiana Rakotomalala et le responsable de stage, le Dr Raphaël Fidelis Randrianarivo, lors de la rencontre.