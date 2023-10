ÉCONOMIE BLEUE – Bekapila, le dix-septième bateau du ministère de la Pêche

Le bateau de pêche, Bekapila, est le dix-septième de la flotte du ministère de la Pêche, de l’économie bleue et des ressources halieutiques. Depuis quelques jours, il est mis en service par le Centre de développement de la pêche halieutique de Mahajanga. Le ministre Paubert Mahatante était présent lors du mouillage du bateau à Mahajanga, la semaine dernière. « C’est la dix-septième acquisition du ministère en deux ans. Il peut utiliser également des palangres quand ce sera nécessaire », précise le membre du gouvernement. Le projet de sa construction fait partie du projet SWIOFish2, financé par la Banque Mondiale. De fabrication locale à Mahajanga et ayant 12 mètres de long, sa capacité est de cinq tonnes. Il sera également utilisé pour le transport des marchandises dans les régions difficiles d’accès, entre Mahajanga et Besalampy, Analalava, Maintirano, Soalala, Mitsinjo jusqu’à Mahajamba et les ports qui avoisinent la région Boeny. Durant son séjour à Mahajanga, le ministre a également visité le laboratoire où sont menées des expériences sur l’élevage de poissons comme l’espèce « Niloticus ».