DANSE – Le groupe Disaraga en voyage au Japon

Madagascar participe à l’événement «Osaka in the World 2023» au Japon, qui se déroulera du 14 au 30 octobre. Le groupe Disaraga prévoit de partir pour le pays du soleil levant le 10 octobre.

Le groupe Disaraga Madagascar se prépare à briller sur la scène internationale lors de l’événement «Osaka in the World 2023», qui se déroulera du 14 au 30 octobre au Japon. Le groupe a été sélectionné pour représenter le pays, mettant en avant la richesse de la culture malgache à travers des performances de danse traditionnelle. Il s’agit d’un événement annuel qui invite chaque pays à partager sa culture avec le reste du monde, et Madagascar est fier d’être le deuxième pays africain à participer à cet événement de renommée mondiale parmi les vingt-huit pays participants. La soumission de Madagascar pour participer à cet événement a été acceptée en 2019, mais en raison de la pandémie de Covid-19, l’événement a été reporté à cette année. « C’est une opportunité extraordinaire pour nous de représenter Madagascar et de partager notre culture unique avec le monde. Nous sommes honorés d’être parmi les participants de cet événement prestigieux », souligne Felicite Rakitaniaina, coordinatrice du groupe Disaraga. Le groupe de danse Disaraga jouit déjà d’une reconnaissance internationale, ayant remporté des prix lors des Jeux de la Francophonie et dans d’autres compétitions de danse.

Diversité culturelle

Pour cet événement majeur, Disaraga enverra une délégation composée de quatorze représentants, dont huit danseurs et danseuses talentueux, quatre musiciens, un chorégraphe et la coordinatrice du groupe. Pendant leur séjour au Japon, le groupe Disaraga présentera trois grands spectacles dans trois endroits différents, offrant ainsi au public japonais un aperçu de la diversité culturelle de Madagascar. De plus, des visites dans des universités et des collèges japonais sont également prévues pour échanger sur la culture malgache. « Nous sommes impatients de partager notre art avec le Japon et de vivre une expérience culturelle enrichissante. Nous avons déjà présenté nos spectacles au public malgache pour les perfectionner et pour vous présenter un aperçu de la beauté de notre prestation », ajoute Felicite Rakitaniaina. Bien que l’organisateur de l’événement ait pris en charge une grande partie des frais de déplacement, le groupe Disaraga a également dû contribuer, notamment pour les billets d’avion de quatre de leurs membres, dont deux n’ont pas encore été obtenus.