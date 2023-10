COOPÉRATION – Le cadre de partenariat multi bailleurs ficelé

Contraste. La guérilla politique des opposants n’empêche le gouvernement de travailler. Hier, une importante réunion pour une meilleure harmonisation de la collaboration entre Madagascar et les Partenaires techniques et financiers, PTF, coprésidée par Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances, r eprésentant le gouvernement, et le chef de coopération de la Délégation de l’Union européenne au nom des PTF, s’est tenue au ministère des Affaires étrangères à Anosy. Ceci faisant suite à la signature des nouveaux termes de référence du cadre de partenariat multi-bailleurs entre le gouvernement malgache et l’ensemble des PTF intervenant dans le domaine des finances publiques, le 30 juin dernier. Durant son intervention, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison n’a pas manqué d’énumérer les efforts entrepris à Madagascar pour une croissance économique positive malgré les aléas climatiques que Madagascar a subis. Selon les explications, les derniers chiffres de l’INSTAT montrent que la croissance économique de 2021 était plus forte qu’initialement prévue. Le recul de l’inflation annoncé au second semestre a également été maintenu à 9,5% en juillet 2023 après un pic à 12,4% en mars.

Pour rappel, le Cadre de partenariat multi bailleurs est la finalité de deux ans de travail durant lesquels le gouvernement malgache s’est appliqué dans la mise à jour des Termes de références dudit cadre dans le domaine des finances publiques. L’objectif en est d’assurer l’efficacité, la coordination et l’alignement des appuis proposés par les partenaires avec les priorités du gouvernement en matière de réforme des finances publiques. Mais aussi de permettre un partage d’informations, d’expériences et un échange de points de vue sur l’état d’avancement des réformes et du cycle budgétaire en cours, les résultats d’études et de diagnostics etc… Et enfin de renforcer la confiance entre les parties, en assurant la convergence des efforts et en offrant un espace d’échanges permettant l’expression des points de vue et des préoccupations de chaque institution. Ainsi, cinq sous-groupes ont été mis en place. La Transformation digitale, la gestion des finances publiques, la décentralisation financière, la chaîne de la dépense, les décaissements et financements extérieurs.