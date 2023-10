ARIVONIMAMO – Quatre-vingt corps dépouillés

Un pillage de sépulture suscite des remous à Talata Tsimadilo, dans le district d’Arivonimamo. Samedi, la découverte d’un caveau dévalisé a fait froid dans le dos des villageois et des autorités venues sur les lieux. Outre les os longs, les pilleurs n’ont pas épargné les crânes ainsi que d’autres parties des squelettes. Au total, environ quatre-vingt corps ont été dépouillés. Lorsqu’ils en avaient fini, des linceuls étaient éparpillés un peu partout dans le caveau et la pierre tombale n’a pas été remise à sa place. Des témoignages qui s’ensuivaient révèlent que la casse de caveau a été commise des jours plus tôt. Un gamin venu récolter des tubercules de manioc dans un champ se trouvant à proximité aurait remarqué des traces d’effraction sur le caveau mais il ne serait pas entré pour constater le vandalisme. Revenu au village, il n’a partagé ce qu’il a vu que quelques jours plus tard. Une enquête est ouverte mais les casseurs sont jusqu’à maintenant introuvables. Des dispositions ont été néanmoins prises selon les informations recueillies.