Sénatoriales – Sélection scrupuleuse des candidats

La première semaine de dépôt de candidature aux sénatoriales a été marquée par une timide participation des candidats. Fianarantsoa devance les autres provinces en termes de nombre de dossiers enregistrés. Pour les autres organes de vérification et d’enregistrement des candidatures à Mahajanga, Toliara, Antsiranana, Toama­sina et Antananarivo, les candidats traînent des pieds pour officialiser leur participation aux sénatoriales.

Seule la liste des candidats IRD a ouvert la scène à Fianarantsoa. La sélection des candidats à soutenir s’avère difficile pour certaines formations politiques qui sont prêtes à briguer des sièges au Sénat. « L’équilibre régional devrait être prise en considération et traitée scrupuleusement avant de finaliser la liste des candidats » indique une source avisée.

Pour le cas de Toliara par exemple, deux sièges sont à pourvoir alors que la province qualifiée la plus vaste géographiquement compose quatre régions. Il s’agit de Menabe, Atsimo Andrefana, Androy et Anosy. « L e s responsables de la coalition IRD poursuivent actuellement la consultation à la base pour avoir l’aval sur les noms des candidats à soutenir », poursuit notre source. En effet, la confection de la liste de cinq candidats dont deux titulaires et trois suppléants oblige les leaders de partis à élargir les critères requis pour les éligibles.

Le dépôt de candidature aux sénatoriales s’achèvera le 12 octobre à 17 heures auprès des bureaux des OVEC des six provinces.