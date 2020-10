Pharmalagasy – Un joyau de l’industrie malgache

L’usine pharmaceutique Pharmalagasy a été inaugurée hier par le président de la République, Andry Rajoelina. Une locomotive pour l’industrialisation du pays.

Une véritable gageure. Il y a cinq mois l’ancienne usine Ofafa à Tanjombato n’était que ruine et vestige lorsque le président de la République Andry Rajoelina y avait fait l’état des lieux. Il avait annoncé qu’on allait y installer l’usine qui va fabriquer les médicaments pour traiter le coronavirus. On avait tablé sur des travaux d’un mois mais le confinement a retardé l’échéance. Hier, le miracle a été tenu. Le changement est juste impressionnant.

Rebaptisée Pharmalagasy, l’usine a été complètement transformée pour devenir un véritable joyau de l’industrie malgache. Le président de la République devait d’ailleurs déclarer « c’est le début de l’industrialisation de Madagascar et la concrétisation du Velirano qui fait notre fierté ». Des machines ultra modernes et très performantes qui donnent à Pharma­lagasy des standards internationaux. Elle produit trente-deux millions de gélules de CVO+ par jour dans un premier temps. D’ici trois ans elle produira treize types de médicaments génériques pour soigner l’hypertension, la toux et bien d’autres maladies.

Pharmalagasy ambitionne également d’exporter sa production en particulier la gélule CVO + afin d’apporter une solution à la pandémie de Covid-19.

Objectif

Une verticale locomotive pour l’industrialisation du pays. À en croire le président, d’autres unités industrielles vont voir le jour. « Notre objectif est de pouvoir produire localement tout ce dont nous avons besoin ». Histoire de limiter les importations qui grèvent la balance commerciale et qui empêche l’économie de décoller. Dans le temps, on avait des usines d’allumettes, une verrerie, une usine de fabrication de marmite pour ne citer que des besoins fondamentaux. Aujourd’hui on ne fabrique plus même pas une aiguille.

Pharmalagasy inaugure ainsi une nouvelle ère dans le développemen t. Elle apportera un réel soulagement aux ménages dont le budget pour les soins ne peut pas suivre l’inflation galopante des prix des médicaments. Il est certain que les médicaments produits par Pharmalagasy seront nettement moins chers que ceux importés qui subissent le cours de change e t la dépréciation de l’ariary.

Pharmalagasy va ainsi approvisionner les centres de santé de base en médicaments. Les soins seront ainsi plus accessibles aux plus démunis.