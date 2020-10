Paiement électronique – Mvola lance une carte Visa internationale

La société Mvola a lancé hier sa carte Visa internationale. Des millions d’abonnés Mvola ont accès à ce service.

La société MVola frappe fort. Encore une fois, elle vient de franchir un nouveau pas dans la révolution du service financier à Mada­gascar. Cet établissement de monnaie électronique vient de lancer hier une carte Visa internationale permettant à son titulaire de réaliser des transactions locales et internationales. Tous les titulaires d’un compte MVola, soit près de 5 millions de personnes, peuvent accéder à ce privilège.

« Aujourd’hui comme demain, MVola vous accompagne dans le développement de vos activités en simplifiant tous vos transferts d’argent, nationaux et internationaux. Avec cette innovation, nous confirmons notre position de leader précurseur du marché du mobile money à Madagascar et dans l’océan Indien. Maintenant le monde entier accepte MVola », affirme Matthieu Macé, Administra­teur directeur général de MVola S.A.

Avantages

L’annonce de l’arrivée de cette carte tombe à point nommé où la covid-19 a inauguré une nouvelle ère de la consommation pour de nombreux foyers. Le confinement a probablement changé les habitudes d’achat d s Malgaches surtout pour les habitants dans les grandes villes. L’explosion des achats en ligne, sur les réseaux sociaux ou les sites e-commerces, en témoigne. Et voilà donc un outil qui va faciliter la vie de ces nouveaux consommateurs.

La carte Visa Mvola offre de multiples avantages et possibilités à leurs usagers. Achat en ligne, paiement des boutiques sur le terminal de paiement électronique (TPE), retrait auprès des guichets automatiques des banques sont autant de possibilités qu’offre cette carte. Elle est fonctionnelle pour tout type de paiement où est inscrit le logo Visa que ce soit à Madagascar ou à l’étranger. Ce qui permet à son titulaire de voyager en liberté partout dans le monde. La société parle de plus de deux cent pays et de 61 millions de commerçants.

Pour Fabrice Konan, le directeur pays Visa pour Madagascar, ces efforts combinés pour permettre des services et produits financiers transparents et interopérables conduiront à terme à l’inclusion financière tant souhaitée à Madagascar. « Notre collaboration avec MVola, le service de mobile money N°1 à Madagascar, nous permettra de tirer parti de la combinaison de nos actifs pour élargir notre offre à un plus grand nombre de consommateurs et de commerçants, en particulier au moment où l’accent est de plus en plus mis sur les paiements sans espèces et à distance », déclare-t-il.