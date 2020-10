Manif à Anosy – La préfecture de police met en garde

La partie d’Anosy était prévue pour accueillir une manifestation dite « pacifique » ce jour, selon l’agenda du parti TAMAMI dirigé par Floriot Samihary. L’agenda a été annulé après le refus d’autorisation de la Préfecture de la ville d’Antananarivo. « Ceux qui persistent à conduire cette manifestation seront tout de suite arrêtés », explique le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police. Pour ce qui est de la sécurisation de la ville pour ce samedi, des éléments de l’Organe mixte de conception sont prêts à maintenir l’ordre au cas où le rassemblement aura toujours lieu.

Depuis quelques mois, le TAMAMI critiquent fortement la composition du gouvernement du Premier ministre Christian Ntsay. Il a soulevé la question de « l’équi­libre régionale des membres ». C’est l’idée même de la manifestation que le parti propose ce jour. « Elle revêt une connotation d’incitation à la haine, alors c’est inadmissible », martèle le générale Angelo Ravelo­narivo, préfet de Police.

Le leader du TAMAMI, Floriot Samihary, a tremblé après la notification de la Préfecture. Les membres du bureau politique ont tout de suite tenu une réunion annonçant l’annulation de la manifestation. La demande d’autorisation déposée à Tsimbazaza n’a pas rempli les conditions requises pour tenir un rassemblement. Le demandeur n’a pas saisi la commune urbaine d’Antananarivo sur son intention de rassembler des personnes dans la capitale. En plus, la situation d’urgence sanitaire ne permet pas à qui que ce soit d’organiser une manifestation dans le territoire alors que le plan de sécurisation de la foule n’a pas été proposée dans la demande. Bien que la manifestation aurait été prévue se tenir devant l’enceinte du ministère de la Communica­tion et de la culture, la non obtention de l’autorisation de ce ministère constitue la motivation de la décision de rejet, a-t-on appris du politicien Floriot Samihary.