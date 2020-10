Maevatanàna – Une octogénaire tuée dans un incendie

Deux centaines de personnes se retrouvent sans-abri suite à des feux de brousse ayant atteint des habitations dans un village à 190 km de Maevatanàna.

Des familles entières comptant deux centaines de membres au total sont maintenant sinistrées suite à l’incendie des maisons dans un village à 190 km de Maevatanàna. « Dans la localité de Morafeno et plus précisément dans un village appelé Tsaramiarina, le feu a ravagé trente deux habitations. Cet incendie localisé dans la commune de Morafeno Boana s’est déclaré jeudi en début d’après midi. L’incendie est parti des champs, sur lesquels le feu a été mis afin d’assurer plus tard des cultures sur brûlis », rapporte une source locale, hier matin.

Sur place, le bilan est lourd mais n’est pas encore évalué en argent. Il ne reste que des murs noirs calcinés derrière lesquels sont réduits en cendres tous les objets ménagers ayant appartenu aux familles sinistrées.

Dans l’impasse

Dans la foulée, le feu a empêché à une femme de 82 ans de se sauver. « Le cadavre de l’octogénaire est retrouvé dans les débris et la traque de ceux qui sont à l’origine de l’incendie mortel commence », apprend-t-on d’un témoin. Des gendarmes diligentent en ce moment une enquête autour de cet incendie. Des témoignages rapportent qu’à côté des dégâts matériels, une somme de 4 000 000 ariary a été emportée par les feux. Les autorités restent attendues sur place et les sinistrés se trouvent actuellement en dehors du site mortifère laissé par le feu. Une explication sur l’ampleur de l’incendie jeudi après-midi rapporte « la proximité entre le feu de brousse et les maisons dont toutes les toitures sont en chaume a favorisé la propagation du feu ». Toutes les récoltes conservées au village de Tsaramiarina ne sont plus récupérables et la situation humanitaire y devient préoccupante. « Maevatanàna est la seule ville la plus proche où se trouvent les services déconcentrés de plusieurs ministères. L’avenir des sans-abri reste inconnu pour le moment car parmi eux se trouvent des enfants qui doivent être bientôt scolarisés», selon les précisions.