Logement décent – Des appartements disponibles à Ampefiloha

Du luxe au prix abordable. La société d’équipement immobilier de Madagascar (Seimad) a construit un logement décent, dénommé « Avotra résidence », pour des ménages malgaches à revenus moyens, à Ampefiloha. Ce projet est inscrit dans le Velirano et la politique du président Andry Rajoelina sur la construction de nouvelles habitations, au profit de tous les malgaches.

Les intéressés peuvent bénéficier d’une facilité de paiement. « Il y a un montant fixe pour le premier paiement. Pour les restes, ils les verseront selon leurs moyens », indique Tiana Rasolondrabe, directeur général de la Seimad, hier.

Ce logement peut accueillir jusqu’à trente six ménages, avec ses quatre étages qui comportent, chacun, neuf appartements. Cinq appartements F4, composés de trois chambres et d’un living et quatre appartements F3, composés de deux chambres et d’un living, à chaque étage. Les salles de bains et les cuisines sont très modernes. Le parking se trouve au rez-de-chaussée. « Les travaux que nous avons réalisés ne consistaient pas seulement à la construction d’une maison. Nous avons fait en sorte de rénover ce quartier pour qu’il soit habitable», a rajouté Tiana Rasolon­drabe. Lors de la visite des lieux, Hajo Andria­nainarivelo, ministre de l’Aménage­ment du territoire, de l’habitat et des travaux publics, a encouragé des recherches pour permettre à la population malgache de vivre dans un loge- ment décent, selon leur niveau de vie.