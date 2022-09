Ivon-toeran’ny kolontsaina malagasy : L’appel à l’humoriste

L’IKM est à la recherche de jeunes talents. Une vingtaine d’humoristes a répondu à l’appel ce mois-ci. Pour une formation au métier et un début de carrière.

C’EST déjà la troisième édition d’appel ce jour ci pour l’année 2022. « L’appel à l’humoriste a pour but de développer la potentialité des participants dans le monde humoriste », réplique Sitraka Raveloarimanana chargé de l’événement culturel IKM. Être humoriste est un talent à développer. Grâce à la motivation et l’effectifs des participants, l’appel se déroulera chaque trois mois cette année.

L’IKM modifie sa méthode d’accompagnement. Des compétitions se déroulent au cours de ces trois mois. Les participants devront assister aux ateliers organisés par l’IKM. Les ateliers se déroulent selon les dates suivantes : 2 et 7 septembre, 7 et 12 octobre, 4 et 9 novembre. « Chaque participant monte sur scène le vendredi après l’atelier. À la fin de la formation, les participants auront une attestation confirme-t-elle. Dix talents ont fini leur formation cette année. Une vingtaine a répondu à l’appel pour ce mois-ci. Ceux qui ont poursuivi jusqu’à la fin auront un certificat pour valoriser leur compétence. L’humoriste fait partie d’une activité professionnelle dont le marché est encore large à Madagascar », déclare Sitraka Raveloari­ma­nana. Pour mieux accom­pagner ses jeunes talents dans le monde professionnel, l’IKM organisera une grande restitution pour tous les participants en décembre 2022.