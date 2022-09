Einhorn et Exponential, Inc. obtiennent un jugement par défaut contre l’ancien directeur technique, Eddie Rios Osorio, devant le tribunal de district des États-Unis.

Jackson, Wyoming, États-Unis – le 2 septembre, 2022 – Exponential, Inc. a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un jugement par défaut contre son ancien employé et directeur technique, Eddie Joel Rios Osorio.

La plainte initiale déposée devant le tribunal de district des États-Unis le 28 avril 2002 demande réparation pour un total de sept chefs d’accusation, notamment :

TITRE 1 : RUPTURE DE CONTTRAT

TITRE 2 : INTERRUPTION DU CONTRAT

TITRE 3 : DÉTOURNEMENT DE SECRETS COMMERCIAUX

TITRE 4 : DÉTOURNEMENT DE COMMISSIONS D’AFFILIATION

TITRE 5 : DÉTOURNEMENT DES RESSOURCES DU PLAIGNANT

TITRE 6 : DÉTOURNEMENT DU PROJET NOMMÉ « SPORTS PREDICTIONS »

TITRE 7: REPRISE À TITRE PERSONNEL DU PROJET « SPORTS PREDICTIONS »

Eddie Rios Osorio, ancien directeur technique d’Exponential, Inc.

La plainte indique, entre autres, que M. Rios a soustrait des logiciels et des secrets commerciaux alors qu’il était employé par Exponential, Inc. et a créé des subterfuges << avec pour ojectif delibéré de voler ou de reproduire les actifs numériques les plus précieux d’Exponential, tels que les algorithmes, les sites Web, les modules de prédiction et les widgets>>.

Rios aurait également trahi la société pour laquelle il était dûment employé après que <<M. Einhorn (président et PDG d’Exponential, Inc.) ait dépensé plus de 85 000 dollars en frais de visa, voyages et hébergements divers, frais juridiques, traductions certifiées, en acompte automobile et loyers pour satisfaire le désir de M. Rios de travailler dans les bureaux d’Exponential en France, et plus particulièrement à Sarlat-la-Canéda (Dordogne)>>.

La poursuite judiciaire indique également que : <<En raison de la mauvaise conduite et des actes répréhensibles de M. Rios, Exponential, Inc. a subi des dommages finaciers excédant 500.000 dollars >>, dommages pour lesquels la société demande le recouvrement, en plus de multiples injonctions contre le défendeur Rios.

Une copie de la plainte originale peut être téléchargée via ce lien.

Einhorn n’a pas immédiatement commenté la procédure, mais un porte-parole de la société a déclaré que << Dom Einhorn souhaite une résolution rapide à cette affaire qui a causé d’énormes problèmes à la société ainsi qu’à M. Einhorn en personne. M. Einhorn se sent profondément trahi par l’ampleur et la durée de la fraude et de la tromperie perpétrées par M. Rios, avec des subterfuges sous-jacents qui ont été mis en place depuis de nombreuses années >>.

D’après nos sources, M. Rios aurait également fourni un faux témoignage dans le cadre d’une affaire judiciaire intentée contre M. Einhorn en Dordogne en début d’année 2022.

Entrepreneur en série et investisseur en technologies digitales, Dom Einhorn a récemment fondé une plateforme technologique pour le sport amateur du nom de CXSports qui vise à aider les ligues, les équipes et les athlètes du sport amateur par le biais de solutions numériques de parrainage et de monétisation.