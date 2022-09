Commune urbaine de Mahajanga – La pose du câble fibre optique Telma adoptée par le conseil

La session extraordinaire du conseil municipal de la commune urbaine de Mahajanga a adopté la convention entre la société TELMA et la commune de Mahajanga relative à l’atterrissage du câble 2A fibre optique à la petite plage Amborovy.

Des travaux de pose de grands tubes plastiques ont été observés depuis le début de cette semaine, sur les trottoirs à partir du devant de la direction régionale de la jeunesse et des sports, en passant par le stade de football, devant le lycée Philibert Tsiranana et jusqu’au rondpoint en face du camp de la gendarmerie nationale à Mahajanga be.

L’on craint toutefois que les crues emporteront les terres à la prochaine période des pluies, si le chantier n’est pas bétonné.

Par ailleurs, la validation de la stèle de la commu­nauté Sakalava, la mise à la disposition du terrain commun al au Ministère de l’Artisanat et des Métiers au Plateau de Tombes ainsi que le déclassement de la route comprise entre Lycée Philibert Tsiranana et le terrain prévu pour la construction du nouveau gymnase ont été également adoptés et validés.

De même, la validation de mise en pl ace de six compteurs pour l’éclairage publique, la convention entre la CUM et Care International, la révision du taxe d’abattage, l’intégration d’une manière officielle dans le PUDI les différents projets de VIMA étaient aussi discutés. La session s’était aussi penchée sur l’indemnité du premier responsable du cabinet du maire.