Abus sexuel – Le pasteur d’une secte mis en prison

Présenté au parquet près le tribunal de première instance d’Antananarivo, jeudi, le pasteur d’une secte, 34 ans, a été mis en détention préventive dans la maison centrale d’Antanimora.

Le gourou est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de trois filles, âgées de 13, 18 et 19 ans. Ces victimes sont ses propres partisanes, selon la police des moeurs et de la protection des mineurs (PMPM) saisie de l’enquête.

Toutes les trois auraient peur du pervers et n’ont pas osé dévoiler à qui que ce soit leur calvaire. Or, le bourreau continue de les tourmenter avec ses actes obscènes. Il les envoie également dans des lieux très fréquentés pour chanter et danser sur des musiques évangeliques. Puis, il recouvre tout l’argent qu’elles ont gagné.

Elles ont décidé de déposer plainte à la police lorsqu’elles en ont assez. Leur certificat médical atteste d’ailleurs que l’agression sexuelle a eu lieu.

Après les avoir entendues, les fins limiers ont procédé à l’arrestation du principal suspect qui affirme être un prophète.

Fixé sur son sort, le trentenaire a été renvoyé devant le magistrat du parquet qui l’a placé sous les verrous. La date du procès n’est pas encore déterminée.