Transport maritime – Un bateau rapide désenclave le Melaky

Ariane Express, un bateau rapide vient s’ajouter aux moyens de transport maritime dans les régions Boeny et Melaky. Son arrivée désenclavera les districts de Besalampy, de Soalala et de Maintirano. Il peut embarquer plus de cent vingt personnes. Il a été conçu pour le transport de passagers et leurs bagages, selon Lony Laurent Razamahefa, responsable de la société Melissa Express propriétaire de l’appareil.

Le bateau effectuera la traversée Mahajanga-Maintirano en vingt-quatre heures seulement. Les frais de transport sont plus élevés que ceux des boutres à voile. Mahajanga-Maintirano est de 150 000 ariary contre 100 000 ariary pour les boutres, Mahajanga-Besalampy 120 000 ariary et MahajangaSoalala 80 000 ariary. La sécurité, le confort et la rapidité justifient cette différence, d’après les explications reçues.

Ariane Express a déjà eu le feu vert des autorités de Boeny, dont le gouverneur Mokhtar Andriantomanga. Il commence les voyages d’essai dès cette semaine. « On verra donc le carburant consommé et la durée de tous les trajets », avance Lony Laurent Razamahefa.

Le navire avait été utilisé dans la côte Est de Mada­gascar. Il a relié Soanierana Ivongo et Mahavelona Foulpointe.