Stade Barea – « Le nouveau symbole de Madagascar »

Le président de la Répu­blique a affiché sa fierté hier, lors de la cérémonie protocolaire d’ouverture du stade Barea. Cette cérémonie a marqué l’ouverture officielle de l’enceinte plus précisément. Le stade est désormais opérationnel.

«Ce stade change définitivement l’image d’Antananarivo. C’est le nouveau symbole de Madagascar. Une véritable fierté nationale », martèle-t-il durant son discours. En effet, la capitale possède désormais un joyau architectural, au même titre que les autres grandes villes du monde.

Tous ceux qui passent par Mahamasina s’émerveillent devant la beauté de la façade. Tous ceux qui ont eu la chance d’accéder à l’intérieur témoignent de la qualité des installations. Et ceux qui ont la chance d’avoir une vue en plongée, sont tout simplement ébahis.

Le chef de l’État a également rappelé le choix de la nomenclature : « Ce stade porte le nom de stade Barea. Les Barea qui ont porté haut les couleurs nationales durant la CAN 2019 et qui ont uni le peuple dans la joie ».

Empreinte

Andry Rajoelina a souligné que « le stade appartient à tous les Malgaches », durant son discours. Quelques minutes auparavant, il avait évoqué une partie de l’inscription sur la stèle située devant l’entrée principale, à savoir « un héritage pour les générations futures ».

Le président de la Répu­blique insiste sans aucun doute sur l’empreinte que son mandat laisse, en termes de constructions d’infrastructures.

Samuel Eto’o était présent aux côtés du chef de l’État des membres du gouvernement et des autres dirigeants, hier. Le Camerounais s’est dit « impressionné ». Le multiple Ballon d’Or africain a rappelé que « l’Afrique n’a plus rien à envier à l’Europe ». Après la cérémonie et le match d’hier, Eto’o assistera aussi à l’inauguration populaire de ce samedi, d’après les détails transmis à propos de son programme.