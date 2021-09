Fonctionnaires sportives – De nouveaux participants au Championnat national de l’Asief

L’édition 2021 de la rencontre interministérielle sportive à Mahajanga verra la participation du chef du gouvernement, du ministre des Sports, et des handicapés fonctionnaires.

INÉDITE. C’es t ainsi que les organisateurs ont qualifié la rencontre de l’Association sportive interministérielle pour l’entretien des fonctionnaires (Asief) présidée par John Andrianarison, lors de la visite de courtoisie effectuée, la semaine passée à Mahajanga. L’édition 2021 du Championnat national sera inédite ! L’inclusion des fonctionnaires en situation de handicap dans les jeux, la participation du Premier ministre, Christian Ntsay, et du ministre de la Jeunesse et des sports, Hawel Mamod’Ali, constitueront le clou de cette compétition nationale, prévue du 29 octobre au 7 novembre à Mahajanga. Douze mille participants y sont attendus.

Le tournoi Asief aurait dû se tenir du 15 au 25 septembre 2020, mais pour des raisons d’urgence sanitaire, il a été reporté du 20 au 26 août dernier, avant d’être à nouveau ajourné vers la fin du mois d’octobre. Dix-sept disciplines seront disputées durant ce championnat dans trois installations sportives, à savoir le stade Rabemananjara pour le football et le rugby, le complexe sportif d’Ampisikina et l’infrastructure sportive des Sœurs à Tsararano pour les matchs de basketball, de volleyball et de handball.

Contrôle strict

« Une organisation spéciale sera appliquée à cette édition. En raison du coronavirus toujours présent, les conditions imposées par le gouvernement seront appliquées pour les spectateurs et les joueurs. Les participants doivent être tous des fonctionnaires. Un contrôle strict de l’identité de tous les joueurs sera réalisé », souligne le président de l’Asief. Par ailleurs, une discipline sera supprimée du tournoi si elle n’engage pas au moins trois ministères. Les réunions techniques se tiendront le 28 octobre pour les sports collectifs et le 29 octobre à 20 heures pour les sports individuels.

L’ouverture officielle du Tournoi national aura lieu le 30 octobre dans la soirée animée par des artistes. La cérémonie de remise des médailles se déroulera le 7 novembre pour les sports collectifs. La participation au championnat régional sont l’un des critères de qualification à ce Championnat national de Asief. L’inscription sera clôturée le 30 septembre.