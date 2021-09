Finances – Des crédits novateurs à saisir

Hier et aujourd’hui, BNI Madagascar saisira l’opportunité offerte par des Journée Portes ouvertes organisées par la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Antananarivo à son siège à Antaninarenina, pour rencontrer tous les entrepreneurs, les porteurs de projet, et les futurs opérateurs économiques désireux d’explorer des possibilités de financement.

Partenaire bancaire historique des entrepreneurs et des industriels et acteur de référence du secteur financier, BNI Madagascar y présentera sa large gamme de crédits innovants dédiés aux Entreprises. KRED, la marque de BNI Madagascar, spécialisée dans la micro finance, sera également au rendez-vous. Elle mettra en exergue les solutions financières lui permettant de contribuer efficacement à la promotion de l’entrepreneuriat à l’échelle nationale et booster les différentes niches économiques encore sous exploitées.

À la pointe de la transformation digitale, KRED réalise la totalité de ses opérations: de la collecte de la demande de crédit à la prise de décision finale via les tablettes de ses agents nomades pour assurer une proximité maximale avec ses clients.

La mission principale de KERD est d’assurer une présence permanente auprès des Très Petites et Moyennes Entreprises et contribuer au développement de leurs activités, grâce à un mécanisme d’appui financier, accessible et simple, pour répondre efficacement à leurs besoins de financement. Cela, avec des taux d’intérêts parmi les moins élevés du marché et des délais relativement courts.