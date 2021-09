Élevage – Des Vétérinaires se forment sur les procédés de prélèvement

La santé animale assure l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. La viande des animaux constitue une des principales sources de protéines. Afin de protéger les consommateurs, un atelier de formation des vétérinaires sur la collecte, le stockage et l’envoi des prélèvements a été organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage à travers le projet STOSAR, financé par l’Union européenne en partenariat avec la FAO, au bénéfice de 24 vétérinaires issus de 4 régions, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana et Alaotra Mangoro.

L’objectif est de renforcer la capacité des vétérinaires afin d’assurer que les prélèvements soient exploitables et de garantir la rapidité des collectes, des envois et des analyses de prélèvements pour certifier la fiabilité des résultats et leurs diffusions. Cette formation, en filigrane, vise à améliorer l’accès au marché, à faciliter le commerce et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de la SADC.

Les acteurs seront plus vigilants envers les maladies exotiques telles que la Fièvre Aphteuse, la grippe aviaire, les Pestes des petits ruminants. Les formations sont assurées par les vétérinaires techniciens du LNDV ou Laboratoire Nationale des Diagnostiques Vétérinaires. La formation a eu lieu le 31 août dernier à l’hôtel Calypso Toamasina.