Androy – Légère amélioration de la situation du Kere

Les pluies hors-saison tombées dans quelques parties de la région Androy comme à Ambovombe et Tsihombe ont humidifié les sols. Aussi, a-t-il été possible de planter des brèdes, pastèques, oranges et des légumes. Les carottes et les pommes de terre proviennent pour la plupart de Fianarantsoa ou de Toliara. « La situation s’améliore. Divers légumes, fruits et légumineuses sont proposés sur les étals d’Ambovombe. et l’appui alimentaire des personnes vulnérables se poursuit », affirme le gouverneur Soja Lahimaro.

Divers projets d’ONG œuvrant dans cette partie du sud de l’île commencent également à porter le fruit des sensibilisations à l’autonomie des ménages, à des vivres contre travail. Diverses infrastructures tributaires de la réduction du Kere voient le jour tel que le centre de réhabilitation nutritionnelle et médicales à Ambovombe. Deux autres seront installés à Bekily et Tsihombe. Le projet « Titres verts » avec le ministère de l’Agriculture ciblant vingt mille ménages avance à grands pas. Les aménagements sont en cours de même que les projets de forages.