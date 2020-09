Toliara – Emploi et travail : Les inspecteurs réclament plus de pouvoir

Les inspecteurs de travail dans la région Atsimo Andrefana plaident pour une meilleure considération de leur travail. Pouvoir prononcer u ne sanction administrative plus lourde serait opportun.

Dans l’ombre. Le rôle des inspecteurs de travail dépasse le service d’une boîte de doléances aux travailleurs et aux employeurs. Trois inspecteurs du travail de la direction régionale de la fonction publique, du travail et des lois sociales d’Atsimo Andrefana, plaident pour une meilleure compréhension des enjeux de leur travail. « Les infractions au code du Travail sont seulement pénalisées au niveau du tribunal. Alors que si les inspecteurs de travail ont plus de pouvoir qui va au-delà de la mise en demeure des transgresseurs de la loi, les impacts sociaux et même économiques seraient plus voyants et le domaine de l’emploi serait mieux considéré.» livre d’emblée Pascal, directeur régional de la Fonction publique, du travail et des lois sociales Atsimo Andrefana. Les inspecteurs devraient ainsi pouvoir prononcer des amendes administratives lourdes indépendamment des amendes pénales. Les trois inspecteurs ont avancé plusieurs exemples démontrant la complexité de la mise en application de la loi 2003-044 portant code du Travail. « Nous avons été prévenus de plusieurs violations du côté de la localité nord d’Atsimo Andrefana. Des employeurs étrangers mis en cause dans les accusations ont tout simplement snobé nos maintes convocations. Ce qui veut dire, qu’à défaut de nous affronter, ils préfèrent peut-être faire face au tribunal » cite en exemple, Herilalaina Mananjarasolo, inspecteur de travail.

Manque de moyens

Une convention internationale souligne que les inspecteurs de travail sont normalement assignés sur terrain, trois jours sur cinq. C’est loin d’être le cas à Madagascar. Le ministère de la Fonction publique ne serait en possession que de 7 milliards d’ariary de budget dans la loi de finances de cette année. L’insuffisance de moyens de déplacement entre autres, dégrade la valeur des inspecteurs du travail.

« Une grève a éclaté dans une carrière à Benenitra. Le patron est venu nous voir. Mais il a été impossible de nous déplacer en voiture accompagnés du patron car les employés nous traiteraient de mèche avec le patron.» illustre pour sa part, Patrick Andriavelo. Ils dénoncent par ailleurs la pression des « bras longs » qui interfèrent, rendant leur travail, de régulation, d’interpellation, d’arrestation (avec les forces de l’ordre) ou de mise en demeure, quelquefois insignifiants. « Il faut pourtant comprendre que si l’environnement d’un emploi est sécurisé, des bénéfices iront aux caisses de l’Etat par le biais des impôts. Si les conditions sont rassurantes pour les employés et les employeurs, les retombées ne seront que favorables à l’économie. Donnez nous les moyens et vous verrez.» lance le directeur Pascal, au défi.

Côté salaire, ils se permettent d’avancer une comparaison avec un autre corps sortant également de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM). Le salaire d’un inspecteur de travail ayant effectué 15 ans de service équivaut, selon leur précision, à celui d’un stagiaire d’un autre corps. Quatre ans d’indemnité restent également non payés.