Prisme déformant

Louables et intéressantes. Sans être inédites. Ni exceptionnelles. Voilà le raccourci des rencontres initiées par la Direction générale des impôts et de son homologue des douanes avec des opéra­teurs économiques pour préparer dès maintenant le projet de loi de finances 2021. À soumettre aux appréciations et « à l’examen » des députés et sénateurs lors de leur session du mois d’octobre. Qualifiée à juste titre de budgétaire. La question est de savoir si ces consultations préalables vont déboucher sur des résolu­tions « acceptées par tous ».

Dans la mesure où beaucoup parmi ces acteurs de l’économie et des finances qui ont fait le déplacement au palais présidentiel d’Iavoloha n’ont pas caché leur déception après la rencontre au sommet. Où les traits essentiels du Plan multisectoriel de relance ont été évoqués. Ils ont attendu vainement des aides massives venues de l’État pour les entre­prises étouffées par les effets induits de la crise sanitaire sur leurs activités. Ils ont honoré ce rendez-vous dans l’espoir qu’il était question de soutiens financiers concrets dans tous les aspects de leurs exploitations, pour envisager un prompt rétablissement de leurs situations catastrophiques d’aujourd’hui.

Comme l’ont fait les gouvernements de nombreux pays occidentaux. Puisant au fond(s)de leurs capacités d’endettement pour mieux servir le secteur privé. Quitte à dépasser le seuil prescrit, usuel et toléré du déficit des finances publiques, rapporté au Produit intérieur brut, PIB. Soit en dessous des 3% pour les États membres de l’Union européenne, par exemple. Les conséquences du coronavirus sont telles que des milliards d’euros et de dollars ont été mis sur le tapis pour venir en aide à l’économie mondiale. Le partage du gâteau, si l’on peut dire, a failli faire voler en éclat l’Union européenne.

Aussi, ces sondages d’opinions grandeur nature, effectués par deux directions générales du ministère de l’Économie et des finances, risquent-ils de s’achever dans l’anonymat le plus complet. En queue de poisson selon la formule consacrée. Les concernés, bien entendu, ont besoin de la mise en vigueur d’impositions fiscales et douanières moins lourdes et plus souples.

Mais pour le moment ils ont l’esprit ailleurs. Leur principale préoccupation est de sauver ce qui peut encore l’être. Il suffit de faire un détour sur le perron de ces grands hôtels et de ces restaurants aux tables conseillées aux fins gourmets, pour comprendre le désarroi de leurs gérants. Les clients se font rares. Alors que les charges fixes et de structures s’amoncèlent.

Au bout du compte, les gouvernements successifs ont toujours prôné, privilégié même, le dialogue avec des représentants du secteur privé avant l’élaboration du Budget primitif. Certains d’entre eux ont même pu participer aux travaux de commissions à l’Assemblée nationale. Mais au sortir de ces échanges d’amabilité, les intentions gouvernementales ont été adoptées sans la moindre retouche de la part de la majorité des parlementaires. Il y en a qui ont été les dindons de la farce de ce marché de dupes… Ils ont cautionné des faits accomplis.