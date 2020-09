Prévoyance sociale – La CNAPS s’allie avec Orange money pour améliorer ses prestations

« Révolution numérique » dans le monde de la prévoyance sociale. La CNAPS vient de signer un partenariat avec Orange money afin d’améliorer ses prestations. Selon Mamy Rakotondrainibe, directeur général de cet organisme en charge de gérer les cotisations des salariés du secteur privé, le paiement des cotisations pourra désormais se faire vie ce mobil banking de l’opérateur Orange Madagascar. De même, le paiement des diverses prestations dont bénéficient des salariés pourra également se faire via ce système.

«La CNAPS est une vielle dame qui veut se reformer. Ce partenariat va aider dans le cœur de notre métier dont le premier est de recouvrer les cotisations et le deuxième, de payer nos prestations », déclare Mamy Rakotondrainibe, lors de la signature de la convention avec Orange money hier.

Outre la facilitation des échanges financiers, l’utilisation du mobil money offre également et surtout d’autres avantages. Il y a d’abord la sécurisation puisqu’il n’est plus besoin d’échanger des espèces ou des chèques et avec l’épidémie de Coronavirus qui sévit à l’heure actuelle, le paiement électronique, notamment via les banques mobiles, est de plus en plus utilisé par les usagers. Par ailleurs, l’utilisation d’Orange money permet également aux cotisants de recourir à des modalités de paiement différentes. Selon les explications du directeur général de la CNAPS, certaines entreprises, par exemple, ne veulent pas attendre tous les trois mois pour payer leur cotisation mais veulent le faire mensuellement, hebdomadaires ou même quotidiennement. Ce qui est désormais possible grâce à ce système. Et puis, il y a la transparence puisque, à travers Orange money, il est possible de retracer l’historique de toutes les opérations réalisées.

«Orange money va contribuer à l’accompagnement digital de la CNAPS comme de nombreux grands acteurs à Madagascar », affirme le directeur d’Orange Madagascar. A l’issue de cette signature de convention, les services via Orange money seront opérationnels d’ici une dizaine de jours.