Nosy Be – Formation des petites mains du tourisme

Préparation. En vue de l’ouverture prochaine des vols internationaux à l’aéroport de Fascene Nosy Be, une cinquantaine de professionnels formateurs viendront prêter mains forte aux acteurs du tourisme œuvrant sur l’île aux parfums. « Ainsi, afin d’optimiser l’apprentissage de ces protocoles d’hygiène à Nosy Be, le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM) avec l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et l’Office Régional de Tourisme de Nosy Be (ORTNB) organisent des séances de formation entrant dans le cadre de la préparation de l’ouverture de la destination Nosy Be au tourisme international à partir du 1er octobre prochain » expliquent les responsables de l’ONTM.

Ces formateurs partageront leurs expériences avec les employés du tourisme dans différents métiers tels que l’hôtellerie, la restauration, les tour-opérateurs, les agences de voyage et le transport. Notamment, les bajajs, taxis, loueurs de voiture ou encore les guides. Des formations en ligne ont également été organisées pour l’ensemble du pays depuis le mois de juillet et sont prévues se poursuivre ce mois de septembre.