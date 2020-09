Manakara – Trois suspects d’un double homicide lynchés

Terrible. Trois individus soupçonnés d’avoir tué un homme de 73 ans et son neveu, le 27 août, ont été battus à mort, mardi, à Ambalavero Sahasinaka, dans le district de Manakara. Leur présumé complice, un président de fokontany, a rapidement été évacué de cette localité pour être enquêté.

Le trio aurait cherché à affronter le fokonolona et les kalaony ou la commission de sécurité villageoise. Ce qui s’est soldé par cette mise à mort atroce, selon les informations de la gendarmerie.

Le septuagénaire et son neveu vivaient dans une maison un peu plus loin du hameau. Ils ont froidement été poignardés à mort. Les dépouilles ont été découvertes le vendredi matin. Le maire local a avisé la gendarmerie dans l’après-midi. Tout de suite après, un escadron était envoyé sur place pour mener avec les habitants et kalaony la recherche des meurtriers.

Le groupe civil a capturé les quatre suspects qui auraient déjà menacé la famille des victimes peu avant l’assassinat. Les trois s’en sont pris physiquement à la foule et ont fini par se faire lyncher.