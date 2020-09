Le capitaine de Frégate Ndrianasolo tire sa révérence

La grande famille de l’Armée est en deuil. Le capitaine de Frégate Ndrianasolo est décédé à Antsiranana, mardi. Il faisait partie des éléments de l’ancien Chef de l’Etat Didier Ratsiraka avant que le régime ne s’est effondré en 2002.

Ancien ministre de l’Élevage et également ministre de la Jeunesse et des sports au pouvoir de l’Amiral Didier Ratsiraka, il avait été arrêté et condamné durant la crise politique de 2002.

Ndrianasolo figurait sur la liste des élites compagnons de lutte qui sont sortis de prison vers 2008.