Justice – Les magistrats en formation

Les magistrats des juridictions supérieures renforcent leur capacité. E n provenance de la Cour de cassation et de la Cour suprême ainsi que des tribunaux d’Antananarivo et des provinces, ces magistrats sont en formation à l’École nationale de la magistrature et des greffes Tsara­lalàna.

Les modules de formation s’étaleront sur trois sessions. Le regroupement des magistrats visent à faire la mise au point sur les techni­ques de rédaction des rapports et conclusion en matière civile, commerciale et pénale. Jusqu’à la fin de l’année, les participants auront l’occasion de s’enrichir sur les échanges d’expérience durant le déroulement de l’atelier.

La collaboration avec le partenaire comme le PNUD a permis de résoudre les problèmes rencontrés par la structure judiciaire. Une nette évolution est observée depuis la mise en œuvre des efforts de ces cinq dernières années. L’évaluation a pu permettre de mesurer les réalisations sur le traitement des affaires criminelles et correctionnelles par rapport au total des affaires enregistrées. Si les résultats sont estimés à 49,2% en 2016, le taux de traitement était de 60% en 2019. Une justice qui répond aux attentes des usagers. Tel est l’objectif de la formation de personnel afin de mettre en place une harmonisation des procédures au sein de toutes les instances.