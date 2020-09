Covid-19 – Effectif significatif des cas graves à Fianarantsoa

Après la ville d’Antananarivo, celle de Fianarantsoa se trouve au second rang en termes de nombre de patients en état grave depuis la première semaine du mois d’Août.

C’est la première fois hier que le nombre de patients en état grave s’est retrouvé en deçà de la dizaine au centre hospitalier Andrainjato de Fianarantsoa. Cet hôpital reste sur le plan national celui qui enregistre le nombre le plus élevé de patients en état grave en dehors de la capitale. « Huit patients en état grave sont maintenant à l’hôpital d’Andrainjato. Une diminution est remarquée par rapport à l’effectif de la veille qui était de dix », évoque la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana hier. Cette porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus a fait état, depuis le 5 août, de dix cas graves pour le compte du seul centre hospitalier universitaire de Fianarantsoa. Depuis cette date, l’effectif des patients en état grave a évolué pour connaître une première baisse hier. « Depuis que la ville de Fianarantsoa est entrée en déconfinement, il y a eu une forte reprise de la contamination mais d’une manière singulière. Le 23 août, les vingt malades porteurs du coronavirus pris en charge à l’hôpital étaient tous en état critique », indique un agent de santé sur place.

Stagnation

Du côté du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus à Fianarantsoa, un responsable parle de « l’existence de onze patients en état grave dimanche et ce nombre est ramené à dix en quarantehuit heures consécutives pour atteindre huit ».Sur la Route nationale 7, la ville de Fianarantsoa est devenue la seule localité comptant encore des cas graves.

À Antsirabe, chef-lieu de la région Vakinankaratra , à Ambositra, chef-lieu de la région Amoron’i Mania et à Ihosy, chef-lieu de la région Ihorombe, il n’y a plus de cas critique . « Il existe un seul patient en état grave à Toliara », précise la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana. Selon toujours un responsable de la lutte contre le coronavirus à Fianarantsoa hier, « Quatre guéris sont constatés et parmi eux des patients sortis de l’état grave. Douze personnes restent hospitalisées et sept autres suivent des soins à domicile ». Tandis que l’effectif des cas graves à l’échelle nationale stagne depuis deux jours, le nombre de nouveaux cas positifs repart vers la hausse. Soixante-six nouveaux contaminés, cinquante guéris et un cas de décès à l’hôpital d’Andohatapenaka ont été annoncés hier.