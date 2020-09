Boeny – Transport urbain : Fourrière pour des dizaines de tricycles et bus

Fourrière pour des dizaines de tricycles et bus.

Outre les personnes qui ne respectent plus les mesures sanitaires, les tricycles et les bus sont aussi les plus réfractaires aux règlements.

Des dizaines de taxis motos et bus sont placés à la fourrière au service de la voirie à Analakely depuis lundi. Ils n’ont pas respecté les mesures imposées par le CRCO Boeny durant cet état d’urgence sanitaire dont la désinfection des véhicules tous les 72h et l’utilisation de gel désinfectant.

Le produit était absent et les véhicules n’ont pas présenté les cartes de désinfection, preuve que l’action a été effectuée. De plus, les surcharges sont revenues. Les bajajs transportent plus de deux passagers, effectif autorisé par les autorités. Certains transportent quatre ou cinq passagers. « Des bus et taxis moto ne sont pas à jour au niveau de leur assurance également », a précisé le responsable du transport urbain au niveau de la commune urbaine de Mahajanga.

La désinfection des véhicules, taxis et motos ainsi que tricycles, est effectuée auprès du BMHS, l’ATT et au barrage sécuritaire à Belobaka.

Depuis le 20 juillet jusqu’au 23 août dernier, 8 167 véhicules ont été désinfectés, dont 602 auprès du BMHS, d’après le coordonnateur de l’ATT de Mahajanga, Toky Rahaingo.