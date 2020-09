Ankazobe – Les feux de brousse font rage

Les feux de brousses sont fréquents à Ankazobe, région Analamanga. La station de Manankazo a été la plus touchée par le feu avant-hier. « Nous pouvons constaté que la station se situant à la périphérie d’Ankazobe est la plus touchée par le feu d’avant-hier. », indique le Docteur Herizo Andrianandrasana, directeur régional de l’environnement et du développement durable à Analamanga. L’origine des feux résulte dans la plupart des cas du renouvellement des pâturages. « Dans la région d’Analamanga, le district d’Ankazobe est le plus touché. Des efforts ont été entrepris dans ce district. Près de dix personnes ont été arrêtées pour charbonnage dans cette partie, récemment », enchaîne-t-il. Un projet de reboisement est prévu s’effectuer dans la région Analamanga.