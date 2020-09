Aides sociales – Distribution du Vatsy Tsinjo dans la capitale

Deux bouteilles d’huiles, deux boîtes de lait condensé, un sachet de légumineuses, un sac de riz. C’est la composition du kit Vatsy Tsinjo reçu par chaque bénéficiaire hier sur le terrain en face de l’entrée du parc Tsimbazaza. Dans ce quartier où la distribution de Vatsy Tsinjo s’étale sur plusieurs jours, comme c’est le cas dans tous les autres quartiers de la capitale comme à Betongolo où le ministre de la santé a dirigé l’opération, chaque bénéficiaire se munit du carnet Fokontany, de la carte d’identité nationale et d’un ticket daté et numéroté afin de recevoir sa part. « L’annonce de la distribution du ticket s’est faite hier.

La première vague de distributions a immédiatement commencé ensuite » , affirme un père de famille, satisfait de pouvoir obtenir des vivres de la part de l’État. Partageant ses émotions, cet homme mis au chômage par une entreprise franche le lendemain même de la révélation des trois premiers cas de coronavirus, regrette « le retard de l’arrivée des aides sociales ». Pour le quartier de Tsimbazaza dans le IV ème arrondissement de la capitale, la distribution effective de Vatsy Tsinjo pour plusieurs personnes n’a lieu que maintenant. « Il y a eu des problèmes auparavant », indique un chef secteur. Dans le Fokontany de Tsarafaritra Tsimbazaza où ont eu lieu – lors de la publication d’une liste au début du mois d’Août – d’intenses échauffourées parvenues aux oreilles des autorités de l’Etat central, la majorité des habitants sont devenus bénéficiaires du Vatsy Tsinjo après une évaluation sur le terrain effectuée par les agents du ministère de l’Eau.

Liste assainie

« Dans la liste figurent des retraités, des chômeurs, des employés du secteur privé et des gens sans emploi. Il y a une liste nominative où chacun se reconnaît et y retrouve ses voisins », indique une ménagère résidant dans le quartier de Tsimbazaza. La grande cour du CIDST ( centre d’information et de documentation scientifique et technique), situé en face de l’entrée du parc de Tsimbazaza, accueille pour deux jours cinq cents bénéficiaires du Vatsy Tsinjo. D’après un responsable, « C’est l’équipe du ministère de l’Eau qui a effectué le nouveau recensement des personnes potentiellement bénéficiaires. Cette étape s’est déroulée jusqu’au 11 août. Maintenant chaque Fokontany s’organise pour trouver un terrain assez vaste pour assurer la distribution des denrées ». Après une suspension et une reprise annoncée pour le 11 août dernier, la distribution de Vatsy Tsinjo redevient opérationnelle dans la ville d’Antananarivo et ses environs. La distribution prend effet cette semaine. Contrairement aux rumeurs, il n’y a pas eu de légumes ni de fruits dans le kit Vatsy Tsinjo distribué aux indigents hier.