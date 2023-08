TENNIS – JIOI 2023 – Toky Ranaivo débarque ce jour

à vingt-deux jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI 2023 que Madagascar va héberger du 25 août au 3 septembre, les ministres coaches de la discipline de tennis aux JIOI notamment Lalatiana Rakotondrazafy, Joël Andria­mandranto ont apporté de nouvelles contributions pour les raquettes malgaches après les premiers gestes au début du regroupement. Les raquettes malgaches déjà sur place avec des nouvelles contributions de 4 millions d’ariary (achat des matériels, cordes, balles…) continuent leur entrainement deux fois par jour à l’ACSA d’Ambohidahy sous l’égide de Dina Razafimahatratra, consultant technique bénévole auprès de la fédération malgache du tennis. Toky Ranaivo, l’expatrié en provenance des états-Unis d’Amérique, l’une des pièces maitresses des raquettes masculines débarque à Ivato ce jour en fin de soirée. Pour l’arrivée de Toky Ranaivo, car il s’agit de défendre les couleurs de Madagascar durant les JIOI 2023, c’est l’état malgache qui a tout pris en charge (billet, hôtel…) et c’est chose faite.

Au compte-gouttes

Naina Zandina Rakoto­maniraka, président de la fédération malgache de tennis (FMT), explique que « le tandem entre ministres coaches- MJS et FMT fonctionne à merveille. Le regroupement avance sans problème et jusqu’à maintenant, la promesse est tenue. C’est pourquoi nous tenons à remercier la coopération entre les trois entités pour la réussite de Madagascar dans sa quête de médailles d’or. Nous attendons l’arrivée d’un expert qui travaillera sur place avec Dina Razafimahatratra, pareil pour les autres expatriés en ce début du mois d’août ». Sur le terrain, tout n’est pas rose car le financement des athlètes arrive au compte-gouttes. « Les raquettes malgaches n’ont pas encore de voiture pour faciliter leur déplacement. L’indemnité de regroupement n’est pas encore entre les mains des joueurs et joueuses. Heureusement que la FMT a déboursé de sa poche la modique somme symbolique de 20 000 ariary pour aider nos athlètes », confie un proche d’un athlète qui veut garder l’anonymat. à titre de rappel, six raquettes féminines en la personne de Mialy Ranaivo, Narindra Ranaivo, Mitia Voavy, Harena Voavian­draina, Iriela Rajaobelina et Elisoa Andriantefihasina et six masculines notamment Toky Ranaivo, Lucas Andria­masilalao, Fenosoa Rasendra, Romeo Rakotomalala, Nicolas Raharivony et Hasina Mbola­nirina défendront les couleurs malgaches durant les JIOI 2023 dont quatre par genre sont des titulaires. Pour les raquettes malgaches, la chance de gagner des médailles d’or existent et elle est à portée de main, sans minimiser les autres îles. La Réunion et Maurice sont là pour bousculer la hiérarchie. Donc méfiance.