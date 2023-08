OMDA – Les artistes attendent la validation des lois proposées

Les représentants des artistes se sont exprimés devant les médias concernant les interventions récentes du ministère de la Communication et de la culture (MCC) dans les affaires de l’Office malgache des droits d’auteur (OMDA). Ils ont insisté sur le respect des lois régissant l’OMDA afin d’assurer une gestion transparente et respectueuse. “Nous n’acceptons pas l’intervention indue du ministère, comme cela s’est produit au mois de février. Organiser une réunion avec l’OMDA au Palais des sports Mahamasina est en contradiction avec le droit de l’OMDA d’agir de manière autonome”, déclare Jaojaoby. Ces événements ont eu un impact sur un projet en cours avec la société Manoova, chargée de gérer les droits d’auteur en regroupant toutes les bases de données. “Suite à une rencontre avec Manoova, nous avons décidé de mettre le projet en attente jusqu’à ce que la loi concernant l’OMDA soit validée par le Sénat”, exprime Princio. Le MCC, de son côté, avait initialement collaboré avec la société Manoova pour bien assurer une gestion transparente de l’OMDA en adoptant la digitalisation des données. “ Cette collaboration est vraiment importante pour intégrer les œuvres des artistes dans des supports numériques, facilitant ainsi le suivi des chansons diffusées dans les médias”, souligne Joelinirina Rarivojaona, directeur de l’OMDA, dans son communiqué de presse. “Nous avons tenu à préciser que nous ne cherchons pas à nous mêler des affaires de l’OMDA et que nous avons encouragé les artistes à proposer des lois pour que l’OMDA puisse être géré par les artistes eux-mêmes. Cependant, tant que cette proposition de loi n’est pas validée, l’OMDA reste sous la responsabilité du MCC qui s’engage à œuvrer pour faire progresser l’OMDA conformément à la loi actuelle”, annonce le MCC sur sa page facebook. En attendant la validation de cette proposition de loi concernant l’OMDA, toutes les parties prenantes attendent avec impatience de pouvoir démarrer cet organe dans le respect de la loi en vigueur. L’objectif commun reste la promotion et la protection des droits d’auteur des artistes, dans un environnement de transparence et d’équité.