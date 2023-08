MARCHÉ DE L’EMPLOI – Les jeunes s’essoufflent dans le sous-emploi

Emplois indécents. Les jeunes qui entrent dans le monde du travail se plaignent des conditions. De jeunes employés sous-payés, travaillant dans un domaine contraire à leur cursus universitaire et aussi des jeunes à la recherche d’emploi depuis très longtemps. Des réalités auxquelles les jeunes font face en ce moment. Ils sont de plus en plus découragés. «C’est mon tout premier emploi. J’ai une licence, je ne perçois que 350 000 ariary mensuellement. Une rémunération qui n’est pas à la hauteur de mes études ni de mes compétences, si je peux me permettre», s’exclame un employé d’un centre d’appel dans la capitale. Ce genre de travail gagne du terrain à Madagascar et les jeunes sont de plus en plus attirés. On ne leur demande pas grand-chose, à peine des compétences linguistiques et informatiques pour y entrer. La sous-employabilité se présente aussi sur une autre définition. Cela peut être l’insuffisance des offres d’emploi par rapport au nombre de demandeurs ayant la capacité de faire le travail.

Ce cas entraîne les jeunes à accepter des revenus indécents. «Je fais de la vente en ligne pour le moment. Je suis diplômé de licence en communication. J’ai un enfant à nourrir et des emplois correspondant à mon cursus demeurent très difficiles à trouver, pourtant je dois avoir un revenu», explique Kanto, une jeune mère. Madagascar regorge de personnes vivant le même sort et les jeunes cherchent des alternatives pour y faire face. D’après l’institut national de la statistique, le sous-emploi atteint plus de 40 % de la population active entre 18 à 24 ans. Les jeunes se concentrent dans le secteur informel avec un revenu horaire insuffisant. Près de 500 000 jeunes finissent leurs études et sont à la recherche de travail. Des acteurs ont annoncé la création d’une plateforme de rencontre entre offres et demandes de stage afin de favoriser les compétences des jeunes et de les aider à acquérir des compétences. En commençant par le stage, les emplois sont plus faciles à décrocher. Des institutions proposent des solutions pour les jeunes à la recherche d’ emploi, beaucoup de jeunes participent à chaque activité.