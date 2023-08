JOURNALISME ET NATIONALISME – Conférence sur la vie de Martin Rakotovao

Une conférence se tiendra en mémoire du journaliste et nationaliste Martin Rakotovao. L’école SATMA sera aussi à l’honneur. Pour honorer la mémoire du journaliste et nationaliste Martin Rakotovao, une conférence sur le centenaire de la naissance de ce dernier se déroulera, à l’espace «Mahatehotia» à Andoharanofotsy, le 5 août. Cet événement coïncide également avec le 90ème anniversaire de l’école SATMA ou «Sekoly Anglikana Trinité Masina Avaratr’Anjoma. Ce sera un grand déjeuner débat placé sous le signe du nationalisme et de l’indépendance, avec la participation d’historiens et académiciens. A noter que cet événement aurait dû se tenir en 2019, mais pour cause de pandémie de Covid-19, il a été reporté pour cette année.

Nationaliste

Journaliste de renom, Martin Rakotovao est aussi un politicien membre du Mouvement Démocratique pour la Rénovation de Madagascar (MDRM). Il fut aussi député. En 1948, il est condamné à mort par la justice coloniale, mais sa peine fut réduite en une déportation à perpétuité aux Comores, puis en France. Mais au retour de l’indépendance, le Président Tsiranana l’a rapatrié au pays où il a pu contribuer au développement de Madagascar. Cette journée du 5 août sera donc dédiée à la mémoire de cet ancien journaliste devenu homme politique, qui a milité corps et âme contre la colonisation française. Anglican convaincu, Martin Rakotovao est également connu pour avoir été à la manœuvre dans la naissance de l’œcuménisme malgache. Il a, entre autres, contribué à la création du «Fihombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara » (FFKM). Il s’est engagé pleinement en faveur du Conseil Œcuménique des Eglises chrétiennes dans les années 80. Alors qu’il a été membre du «Filankevitra Ekomenika ho an’ny Fiainam-Pirenena» (FIEFIP), son militantisme et l’envergure de son engagement ont impressionné ceux qui l’ont connu à l’époque. Il a aussi été le directeur de la SATMA.