JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Trois finales perdues par Madagascar

Tsima Tahinjanahary a fini au pied du podium lors de la grande finale de 3 000 m steeple jouée hier au sixième jour de la compétition des Jeux de la francophonie actuellement à Kinshasa en République démocratique de Congo. Il a couru la distance en 9.20.21 derrière le vainqueur le djiboutien Ismail Ibrahim Mohamed (8.55.36) qui s’est paré l’or suivi par les deux marocains Tindouft Mohamed (8.55.37) deuxième et Ben Yazide Salah Eddine (9.03.86). Parti devant et ayant mené la course durant les six premiers tours, le malgache Tsima Tahinjanahary a baissé en régime et a manqué le dernier souffle pour le sprint final. Il a été coiffé au poteau durant les cinquante derniers mètres. « C’est frustrant et décevant de terminer au pied du podium. J’aurai pu faire mieux mais hélas j’ai manqué le dernier effort pour terminer au moins dans la troisième marche du podium », confie Tsima Tahinjanahary. Dans l’autre finale perdue par Madagascar toujours en athlétisme, Florentine Razanamandroso a été classée cinquième du saut en longueur avec un bond de 5.90 mètres. La burundaise Marthe Christiane Koala avec un bond de 6.94 metres a gagné la médaille d’or suivie par la marocaine Yousra Lajdoud médaillée d’argent qui a sauté en 6.55 m et la camerounaise Véronique Kossenda Rey en bronze avec un bond de 6.42 mètres. Par rapport au record aux JIOI détenu par la seychelloise Lissa Labiche à la Réunion en 2015 qui est de 6.27 mètres, la distance de 5.90 mètres réalisée par Florentine Razanamandroso à Kinshasa est encore loin derrière. Elle aura encore vingt jours pour combler le vide de 37 centimètres si elle veut écrire son nom au palmarès des JIOI. En finale du 800m, Patrice Remandro a fini septième avec son temps de 1.50.50. Le Maroc a réalisé un triplé avec un temps de 1: 47.74 pour le vainqueur Oussama Bouchayby.