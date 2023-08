FIER MADA – Coup d’envoi de la 24ème édition

La Foire internationale de l’économie rurale a ouvert ses portes au stade Maki Andohatapenaka depuis hier. Cette année, l’événement est ouvert gratuitement au public.

Fidèle à ses valeurs, la Foire Internationale de l’économie rurale (FIER Mada) a débuté sa 24ème édition au stade Maki Andohatapenaka, hier. Comme à l’accoutumée, l’événement démarre le premier mercredi du mois d’août, une période plus favorable financièrement pour les paysans. Elle rassemble ainsi agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, et transformateurs du pays, autour de 450 stands érigés dans des petits pavillons répartis par secteur ou par région. L’objectif reste le même, comme le rappelle le fondateur, Jacques Ramanantsoa. Il s’agit de «servir de tremplin, pour permettre directement aux paysans de vendre leurs productions et de bénéficier suffisamment de la valeur ajoutée de leur activité, au lieu de recourir à des intermédiaires, des collecteurs ou des spéculateurs qui n’ont pratiquement rien à faire sur le marché, mais qui pourraient faire diminuer leurs marges bénéficiaires», a-t-il déclaré. Les exposants sont d’ailleurs des opérateurs directs dans le secteur primaire, soumis à une seule condition, opérant dans le secteur formel. «La plupart de ces participants sont des nouveaux exposants cherchant à tirer parti de la renommée de la foire. Car les précédentes éditions ont permis à des paysans malgaches de signer des contrats commerciaux avec des partenaires dans les pays développés comme les États-Unis ou le Canada. Fier Mada est une plateforme de lancement, lorsque les opérateurs sont arrivés à un certain niveau de développement, ils en cherchent d’autres, et ainsi de suite», souligne Jacques Ramanantsoa. Dans cette édition, les organisateurs veulent conjuguer les bonnes pratiques du mode de production traditionnelle au mode de gestion moderne.

Approche moderne

«Nous visons à ce que les paysans évitent d’encaisser des pertes. La méthode moderne consiste surtout à maîtriser les coûts, par la notion de la comptabilité pour aider les paysans à déterminer le coût de revient réel, et à calculer ainsi un bénéfice raisonnable», explique l’ingénieur en génie rural Jacques Ramanantsoa. Cette approche moderne permet également aux paysans d’être mieux informés sur les opportunités de marchés et d’en saisir les exigences, les occasions de mise en relation avec des opérateurs de marchés aux standards internationaux et d’avoir un meilleur accès aux matières premières et aux intrants nécessaires à leur production.