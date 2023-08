DIANA – Coup d’envoi du festival Sômarôho

Le coup d’envoi de la dixième édition du festival Sômarôho a été lancé officiellement, hier depuis Hell-Ville. La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Jocelyne Rahelihanta, a déclaré son ouverture officielle au stade d’Ambodivoanio à 17h39.

Cette édition, célébrée en même temps avec les vingt ans d’existence du Groupe Wawa se déroule jusqu’au 13 août avec une programmation riche et variée. Spectacle, danse, bal, œuvres sociales vont se succéder. Cette édition sera principalement marquée sur la capitalisation des acquis, des expériences et des impacts positifs des éditions précédentes et axée sur l’aspect pratique de la mise en œuvre des objectifs fixés par l’organisation. Le Sômarôho qui se définit comme un des plus grands festivals de Madagascar et de l’océan Indien se tient tous les ans sur l’île aux parfums. Sa programmation artistique symbolise l’intégration. Dix ans plus tard, le festival est dans le cœur des Nosybéens. L’importance et la force du festival ont grandi non seulement à Nosy Be et à Madagascar, mais jusqu’à l’étranger. Malgré les difficultés rencontrées, notamment financières, Sômarôho existe encore. La chanson du jeune artiste Jior Shy est pleinement confirmée… L’anniversaire de Kônka (Wawa) est devenu Sômarôho ».

De nombreuses personnes ont quitté leurs maisons et leurs occupations habituelles pour assister au Sômarôho. Beaucoup de gens se sont préparés financièrement à passer une semaine, voire deux à Nosy Be, peu importe les dépenses. Ils viennent d’autres régions mais il y a aussi des Malgaches qui habitent à l’étranger, comme à Mayotte, La Réunion… Selon l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale, depuis une semaine, le nombre de personnes se rendant au port d’Ankify pour traverser vers Nosy Be ne cesse d’augmenter. Même s’ils savaient que les hôtels affichent complet, la situation ne les a pas empêchés de venir. « Quand on y arrivera, on va se débrouiller « , affirment des jeunes réunis en groupe au port. En tous cas, on a remarqué que les vedettes et les bateaux marchands selon leur type font de bonnes affaires. Il en est de même pour les véhicules de transport en commun. Des taxis-brousse sont en location spéciale causant des problèmes à certains passagers qui devaient se rendre à Ankify. Ces derniers doivent attendre deux ou trois heures pour une voiture. Il n’est pas surprenant que de nombreuses voitures ordinaires effectuent des transports clandestins le long de la RN6. Comme chaque année, tout a débuté par un grand carnaval qui caractérise le festival. De nombreuses innovations ont été observées tant dans le nombre de participants que dans le “look” qu’ils affichent. Pour cette édition, trente-huit groupes ont participé, mais seulement douze ont participé à un concours. Ces derniers sont passé un à un devant le Bazary Be et la mairie où se trouvaient des autorités, tout en faisant une démonstration ou une chorégraphie pour être jugés par des membres de jury, cachés quelque part.

Grâce

Comme d’habitude, le bord de la route du Château d’eau au stade d’Ambodivoanio, où a eu lieu la cérémonie d’ouverture officielle, est toujours plein de monde. Dès midi, les places situées entre Bazary be et Ankoay à Senganinga étaient occupées par des gens à majorité jeunes et enfants ainsi que des mères de famille. Ils ont oublié la chaleur, le soleil et la faim, car il faut choisir le bon endroit pour admirer les carnavaliers. Si le carnaval, précédé par la fanfare a commencé à 14h, c’était à 16h30 que le dernier groupe de jeunes rouleurs est passé pour terminer le carnaval. En outre, cette année, le festival a vu la présence massive de plusieurs dirigeants régionaux par rapport aux éditions précédentes. Citons entre autres, le gouverneur Taciano Rakotomanga, le préfet Lucien Mananjara, les chefs militaires et de la gendarmerie … Une série de discours a été prononcée dans ce cadre. Tous les intervenants ont parlé de l’importance et la valeur du festival Sômarôho qui justifient leur présence . Le président du comité d’organisation, Jean Louis Rajerison a saisi l’occasion pour les remercier et pour rassurer le public que le comité a déployé des efforts pour donner satisfaction à tout le monde. Mais le discours prononcé par Wawa a ému et surpris tous les festivaliers du stade, car après avoir annoncé en quelques mots les difficultés rencontrées à l’organisation du festival de ce genre, il a transmis un message direct au président Andry Rajoelina. Il s’est à la fois agenouillé sur la scène et s’est incliné pour supplier le président de pardonner les erreurs commises par la reine de Salegy Ninie Donia, qui est toujours en prison pour le moment, et de lui accorder une grâce.