DÉGÂTS CYCLONIQUES – Reprise de la reconstruction à Ikongo

Du pain sur la planche. Le Gouvernement a décidé de procéder aux travaux de réhabilitation de certaines infrastructures qui ont été ravagées dans la région d’Ikongo. Le chef lieu qui avait fait les frais des passages à répétition de cyclones pour la saison cyclonique 2022. Justement, une délégation gouvernementale, avec à sa tête Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la météorologie s’est déplacée sur place lundi dernier pour procéder au lancement de l’initiative avec la pose de la première pierre pour ériger les futurs bâtiments de la maison centrale d’Ikongo ainsi que ceux des établissements d’enseignement public de Maromiandra (CEG) et de l’EPP Ikongo. Des bâtiments administratifs qui seront aux normes d’après les explications fournies. C’est le cas par exemple de la future maison centrale de la région. « La reconstruction de ces édifices permettra de réaliser de nouvelles infrastructures aux normes garantissant d’une part l’intégrité physique des détenus mais elle permettra aussi de faciliter le travail des agents pénitentiaires dans la gestion et la surveillance des détenus » confie le ministre Valery Ramonjavelo. La maison centrale d’Ikongo comptera deux bâtiments principaux plus d’autres édifices médicaux et sécuritaires (postes de police et infirmerie). À rappeler qu’en février 2022, presque cent cinquante détenus de la maison centrale avaient été hébergés provisoirement dans le lycée après le passage de Batsirai qui avait arraché la toiture et la charpente du bâtiment. Même cas de figure pour les établissements d’enseignement publics qui avaient été ravagés. Deux salles de classe pour l’École primaire publique d’Ikongo, même chose pour le CEG Maromiandra dont la reconstruction constitue une « priorité » pour le gouvernement. « Cela permettra aux élèves de disposer des meilleures conditions d’études et de travail » soulignent les autorités.