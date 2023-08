CNAPS – Réouverture des bureaux aux heures normales

La Caisse nationale de prévoyance sociale dans toute la Grande île s’ouvre comme à l’habitude des bénéficiaires depuis hier.

Le service minimum est levé. La situation a évolué à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Les employés sont revenus sur leurs décisions. Les portes de l’institution s’ouvrent aux bénéficiaires dès 8 heures du matin à 16 heures depuis hier. La raison de cette décision est leur perception de la prise de responsabilité du gouvernement et des ministères qu’ils ont approchés. C’est la déclaration faite par les membres du syndicat des employés, hier matin. Ils ont été ravis des quelques réponses positives à leurs revendications. Néanmoins, la grève se poursuit sous d’autres formes. Des réponses favorables de la part du ministère des Finances et aussi du ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales, ainsi que de la Primature, ont été reçues la semaine dernière, c’est une bonne nouvelle pour ces employés. «Nous avons eu un allègement de la restriction budgétaire depuis la semaine dernière. C’est déjà une réponse que nous avons attendue. C’est pourquoi, nous allons ouvrir toutes nos prestations du matin au soir comme le demandent nos bénéficiaires», explique, Jojo Andriamihaja, le délégué inter-syndicale la CNaPS. C’est aussi un bonheur pour les personnes âgées, surtout parce que ce sont elles qui se sont senties les plus délaissées durant le service minimum de plus de près d’un mois. Dans un autre sens, la grève se poursuit auprès de cette institution jugée très importante, mais ce sera fait à l’intérieur. La concentration des demandes est axée sur les explications claires et précises sur l’arrestation du directeur général par intérim, Joslina Tsaboto. «A part cette demande d’explication, l’un des plus importants pour nous aussi, c’est la nomination, au plus tôt, du nouveau directeur général. Des tas d’activités sont suspendues tant qu’on n’a pas résolu ce problème», explique, Lala Tovohery Hajaina, le délégué syndical auprès de la CNaPS.

Solutions

Face aux demandes du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), les portes sont ouvertes totalement depuis hier, dans toute l’île. Les personnes âgées sont bien reçues. Bien que des rumeurs se fassent entendre sur le non-paiement de l’allocation de retraite de ces personnes, les employés de la CNaPS ont confirmé le contraire. «La mise en place des certificats de vie est prévue tous les mois de janvier, février et mars pour les six premiers mois. Les mois de juillet, août, septembre, pour le deuxième. Il n’y a pas encore de retard sur le paiement et nous recevront toujours des réclamations pour les résoudre», s’exclame encore le délégué syndical. Des solutions sont proposées dans l’entreprise sociale pour remédier aux problèmes de ses bénéficiaires. Les revendications demeurent pour les employés. Les réponses des ministères ont été reçues verbalement au cours de la semaine dernière. « Nous avions confiance dans cette affaire et avons décidé d’ouvrir les portes jusqu’à 14 heures. Maintenant, nous l’avons élargi jusqu’à 16 heures », poursuivent les responsables. Cette attente signifie qu’une réponse satisfaisante doit apparaître si nous ne voulons pas revenir aux problèmes des mois précédents.