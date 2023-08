APPROVISIONNEMENT – L’importation de riz indien continue

Pour une bonne nouvelle, c’ en est une. Madagascar ne sera pas pas affecté par la conjoncture actuelle au niveau international. l’Inde ne va pas suspendre ses exportations de riz vers la Grande îte pour le reste de cette année. C’est ce qu’avait indiqué l’Ambassadeur de l’Inde à l’issue des pourparlers avec l’équipe du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC). C’est donc mission accomplie pour la délégation du ministère qui avait été conduite par le Directeur Général du commerce et de la consommation, Isidore Razafindrakoto ainsi que le département du Commerce extérieur du MICC. « Les négociations entamées par l’équipe du MICC avec l’Ambassadeur de l’Inde résidant à Madagascar ont été fructueuses. L’Inde a accepté de continuer à ravitailler continuellement Madagascar en riz » avait indiqué le département. Une excellente nouvelle, car depuis le 20 juillet dernier, le gouvernement Indien avait décidé de suspendre ses exportations de riz non basmati pour se préserver de l’inflation générée par les changements climatique avec le retour du phénomène El-Nino plus d’autres facteurs comme la hausse des prix de cette céréale sur son propre marché. L’Inde est le plus grand fournisseur mondial pour cette céréale devant le Pakistan, la Thaïlande ou d’autres pays asiatiques avec au moins 40% des exportations qui en proviennent. La Grande île est un des pays africains qui dépendent grandement des importations de riz depuis l’Inde. Le pays de Gandhi qui fournirait à peu près 80% des achats extérieurs pour cette céréale. Les importations ont cependant accusé une légère baisse au premier quadrimestre de cette année 2023 avec 222 519 Tonnes de riz importés contre 241 768 Tonnes pour la même période à l’année 2022