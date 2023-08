ACCIDENT MORTEL SUR LA RN2 – Un téléphone tombé au plancher comme source

Rebondissement sur la triple collision ayant coûté la vie à un motard sur la Route nationale numéro 2 dans la matinée d’avant-hier. A la lumière des informations recueillies, une imprudence de la part du conducteur d’un taxi-be de la ligne E, principal véhicule impliqué dans l’accident expliquerait en partie le drame. Des témoignages de passagers à bord révèlent que le chauffeur du véhicule de transport en commun aurait fait tomber son téléphone portable sur le plancher. Un court moment d’inattention de sa part a, par la suite suffi pour que pire se produise. En un éclair, son mini bus s’est télescopé contre une moto scooter et un camion roulant en sens inverse. L’accident est survenu à Ambohitrombihavana Ambohimangakely aux alentours de 10 heures. Le taxi-be de marque Mercedes Sprinter empruntait la Route nationale numéro 2 vers l’axe Est lorsqu’il s’est retrouvé nez-à-nez avec le poids lourd et la moto roulant en sens inverse. La cabine ainsi que la partie avant-gauche du mini bus ont été écrasées après le choc et des passagers ont dû être évacués à l’hôpital. Le motard a pour sa part succombé lors de son évacuation dans un centre hospitalier à Ambohimangakely.